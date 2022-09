Inter, continua la minaccia PSG su Skriniar: il piano di Marotta (Di martedì 6 settembre 2022) Una minaccia ancora incombente il PSG per gli Interessi di Giuseppe Marotta. La società calcistica francese ha infatti tentato fino all’ultimo minuto di mercato di avere tra i suoi Milan Skriniar, con costante e convinto rifiuto da parte dell’Inter. Un’intenzione più che determinata quella del PSG di ottenere Skriniar, con una trattativa che non è però andata a buon fine neanche con l’entrata in scena dello stesso presidente Nasser Al-Khelaifi. Un vero e proprio leader il calciatore slovacco per l’Inter, impossibile da rimpiazzare a ridosso della conclusione del mercato. Nonostante degli iniziali risultati deludenti sul campo, Skriniar è infatti rimasto agli occhi di molti uno dei difensori migliori in circolazione sul panorama calcistico ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Unaancora incombente il PSG per gliessi di Giuseppe. La società calcistica francese ha infatti tentato fino all’ultimo minuto di mercato di avere tra i suoi Milan, con costante e convinto rifiuto da parte dell’. Un’intenzione più che determinata quella del PSG di ottenere, con una trattativa che non è però andata a buon fine neanche con l’entrata in scena dello stesso presidente Nasser Al-Khelaifi. Un vero e proprio leader il calciatore slovacco per l’, impossibile da rimpiazzare a ridosso della conclusione del mercato. Nonostante degli iniziali risultati deludenti sul campo,è infatti rimasto agli occhi di molti uno dei difensori migliori in circolazione sul panorama calcistico ...

