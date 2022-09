Il rogo a Malagrotta resta un mistero: l'indagine non esclude il dolo (Di martedì 6 settembre 2022) Le origini delle fiamme divampate a Malagrotta, che hanno distrutto il Tmb2 - la più grande struttura che trattava fino a 5.400 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana a Roma - sono ancora avvolte nel mistero. Era il pomeriggio del 15 giugno scorso quando la densa colonna di fumo nero ricoprì la Capitale e fu visibile in ogni angolo della città. Sulle cause dell'incendio molte sono ancora le ipotesi che restano in piedi tra cui anche quella che ricondurrebbe un incidente dovuto allo smaltimento improprio, tra i rifiuti urbani, di batterie al litio. La pista dolosa, però, resta tutt'altro che esclusa. A tre mesi esatti dal rogo, la procura di Roma che indaga su quanto accaduto nel capannone a Malagrotta, fa sapere che «gli accertamenti sono ancora in ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Le origini delle fiamme divampate a, che hanno distrutto il Tmb2 - la più grande struttura che trattava fino a 5.400 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana a Roma - sono ancora avvolte nel. Era il pomeriggio del 15 giugno scorso quando la densa colonna di fumo nero ricoprì la Capitale e fu visibile in ogni angolo della città. Sulle cause dell'incendio molte sono ancora le ipotesi cheno in piedi tra cui anche quella che ricondurrebbe un incidente dovuto allo smaltimento improprio, tra i rifiuti urbani, di batterie al litio. La pistasa, però,tutt'altro che esclusa. A tre mesi esatti dal, la procura di Roma che indaga su quanto accaduto nel capannone a, fa sapere che «gli accertamenti sono ancora in ...

