**Elezioni: Grillo come Garibaldi, 'scegliere onesti non chi fa di governo un partito'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Un fotomontaggio che lo ritrae, il volto fiero, nelle vesti di Giuseppe Garibaldi. Beppe Grillo torna a farsi sentire a 20 giorni dal voto delle politiche, riportando sul suo blog -dove oggi ha attaccato le Olimpiadi invernali- l'appello agli elettori che il patriota e condottiero italiano scrisse da Caprera il 29 settembre del 1874. "Elettori, I Collegi sono convocati- scriveva Garibaldi - Ogni onesto italiano, ogni padre di famiglia, ogni artigiano il quale ami i propri figli, ogni cuore che palpiti per il nostro paese, ogni associazione che non sia una setta giurata contro la libertà, e la grandezza di queste zolle sacrate a tanti martiri; in questa circostanza solenne deve far tacere ogni astio, ogni interesse di parte e concordi portarsi all'urna elettorale, a deporre il voto sopra individui, la cui ...

