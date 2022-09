Berrettini-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Matteo Berrettini se la vedrà con Casper Ruud nei quarti di finale degli US Open 2022. Il romano, vincendo la maratona contro lo spagnolo Davidovich Fokina, ha raggiunto questa fase del torneo per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Adesso troverà il solido norvegese che, in caso di conquista del titolo e di non raggiungimento dell’ultimo atto da parte di Carlos Alcaraz, diventerebbe il nuovo numero uno del ranking mondiale. L’azzurro partirà leggermente avanti nei pronostici, data anche la superficie veloce che dovrebbe favorire maggiormente il suo tennis rispetto a quello dell’avversario. Quest’ultimo è avanti per 3-2 negli scontri diretti. Berrettini ha vinto l’unico andato in scena sul cemento, quel terzo turno giocatosi proprio a New York nell’anno della pandemia globale. Lo scandinavo, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Matteose la vedrà con Caspernei quarti di finale degli US. Il romano, vincendo la maratona contro lo spagnolo Davidovich Fokina, ha raggiunto questa fase del torneo per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Adesso troverà il solido norvegese che, in caso di conquista del titolo e di non raggiungimento dell’ultimo atto da parte di Carlos Alcaraz, diventerebbe il nuovo numero uno del ranking mondiale. L’azzurro partirà leggermente avanti nei pronostici, data anche la superficie veloce che dovrebbe favorire maggiormente il suo tennis rispetto a quello dell’avversario. Quest’ultimo è avanti per 3-2 negli scontri diretti.ha vinto l’unico andato in scena sul cemento, quel terzo turno giocatosi proprio a New York nell’anno della pandemia globale. Lo scandinavo, ...

