Bce spinta a nuovo maxi aumento dei tassi contro l’alta inflazione (Di martedì 6 settembre 2022) Si profila un rientro dalla pausa estiva movimentato al Consiglio direttivo della Bce. Con l'inflazione sopra al 9%, l'istituzione monetaria potrebbe nuovamente sorprendere al rialzo sui tassi di interesse, viene fatta circolare anche l'ipotesi di un aumento da 75 punti base, mentre i tecnici potrebbero consistentemente rimettere mano alle previsioni economiche. Specialmente riguardo alle attese sul caro vita. Intanto l'euro che continua a perdere terreno sul dollaro aggiunge pressioni sull'istituzione monetaria. Il tutto alla vigilia di un autunno/inverno che si preannuncia non facile sul versante prezzi, innanzitutto per la crisi energetica in cui l'Europa è piombata a seguito delle sanzioni contro la Russia per la guerra con l'Ucraina.La riunione del Consiglio direttivo, dove siedono tutti i governatori di banche ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) Si profila un rientro dalla pausa estiva movimentato al Consiglio direttivo della Bce. Con l'sopra al 9%, l'istituzione monetaria potrebbe nuovamente sorprendere al rialzo suidi interesse, viene fatta circolare anche l'ipotesi di unda 75 punti base, mentre i tecnici potrebbero consistentemente rimettere mano alle previsioni economiche. Specialmente riguardo alle attese sul caro vita. Intanto l'euro che continua a perdere terreno sul dollaro aggiunge pressioni sull'istituzione monetaria. Il tutto alla vigilia di un autunno/inverno che si preannuncia non facile sul versante prezzi, innanzitutto per la crisi energetica in cui l'Europa è piombata a seguito delle sanzionila Russia per la guerra con l'Ucraina.La riunione del Consiglio direttivo, dove siedono tutti i governatori di banche ...

