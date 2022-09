Austerity, il piano per il risparmio idrico ed energetico nelle case oggi sul web: «Ma c’è il rischio razionamento» (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani renderà pubblico oggi il piano di risparmio idrico ed energetico per ridurre i consumi nelle abitazioni. A farlo sapere è il Corriere della Sera, che precisa che il “piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato” già illustrato nei giorni scorsi durante il consiglio dei ministri sarà pubblicato sul web. Il principio cardine: da ottobre, negli edifici pubblici e nei condomini, i termosifoni si accenderanno per un’ora e con un grado in meno. Ma ai cittadini il governo Draghi chiederà anche di risparmiare sull’acqua corrente, di usare le lampadine a led e di risparmiare il gas mentre si cucina. Grazie ai piccoli espedienti già illustrati dal ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani renderà pubblicoildiedper ridurre i consumiabitazioni. A farlo sapere è il Corriere della Sera, che precisa che il “digas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato” già illustrato nei giorni scorsi durante il consiglio dei ministri sarà pubblicato sul web. Il principio cardine: da ottobre, negli edifici pubblici e nei condomini, i termosifoni si accenderanno per un’ora e con un grado in meno. Ma ai cittadini il governo Draghi chiederà anche di risparmiare sull’acqua corrente, di usare le lampadine a led e di risparmiare il gas mentre si cucina. Grazie ai piccoli espedienti già illustrati dal ...

tedpanski : Il problema non è se vogliamo aderire al piano di austerity che ci si prospetta nell’immediato,il problema è che no… - cammarata_lee : Mi piacerebbe tanto sapere chi pagherà le bollette della luce e del gas alla villa della famiglia Renzi e se anche… - jennifieniston : avevo già messo a punto un piano di austerity domestica non indifferente ma a quanto pare dovrò essere ancora più incisiva - Ade9515 : @bababukfree @davide_bkct Mo lo devo dire? Io credo per energia applicano piano Austerity, e ci vedremo alcuni stra… - LouD__________ : La polizia locale che controlla la temperatura nelle abitazioni ed Il governo dei migliori ?????? Un decreto per le b… -