Amici, la dedica struggente di Elisa per il papà di Emma Marrone

Ieri sera, lunedì 5 settembre 2022, Elisa Toffoli era in concerto a Taormina, al Teatro Antico. Qui l'artista, grande amica di Emma Marrone, ne ha approfittato per fare una dedica struggente e delicata al padre della collega, morto solo il giorno prima. Davanti a una platea silenziosa e commossa, Elisa ha dunque dedicato al papà di Emma l'Hallelujah. Prima di cantare ha spiegato al pubblico cosa stava per accadere, confidando che loro avrebbero capito e si sarebbero uniti a lei nel ricordare l'uomo, cosa che poi è effettivamente successa. "Oggi mi piacerebbe… Lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me… Sto pensando a lei e alla sua famiglia" sono state le parole della cantante, ex coach di Amici.

