Ambiente ed animali – La preziosa fauna del Parco dello Stelvio scende in campo per la tutela della biodiversità

Dal lupo al gufo reale, passando per la lepre bianca e la marmotta, sino alla volpe e allo scoiattolo rosso: gli animali rappresentativi delle specie protette del Parco Nazionale dello Stelvio sono il cuore del progetto di Levissima in collaborazione con Trudi e il Parco stesso per sensibilizzare sull'urgenza di salvaguardare la biodiversità di una delle riserve naturali tra le più importanti d'Europa, ai cui margini sgorga l'acqua minerale Levissima. Questi animali, 6 specie selezionate tra tutte le specie del Parco, sono i protagonisti di una edizione speciale di Levissima Issima, con la missione di insegnare ai bambini l'importanza di prendersi cura di tutte le forme di vita.

