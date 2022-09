Alla scoperta del rent-to-rent con Marco Billian (Di martedì 6 settembre 2022) (Dubai, 6/9/22) - Il giovane imprenditore è diventato un punto di riferimento per chi vuole guadagnare dagli affitti a breve termine e tramite i suoi corsi online ci spiega come fare. Dubai, 6 settembre 2022. Il mondo dell'online sta dando alle nuove generazioni le opportunità che cercavano, la possibilità di crearsi uno spazio autonomo in cui ricavare il profitto necessario a crescere come persone adulte. Il web è lo strumento perfetto per chi vuole mettersi in gioco e raggiungere non solo l'indipendenza economica, ma anche larghi margini di guadagno. Marco Billiani è uno di questi giovani, un ragazzo di appena 22 anni, proveniente dAlla provincia friulana, che ha saputo guardare nel futuro e sfruttare tutte le possibilità che un mercato in forte crescita ha saputo proporgli. “Mi sono avvicinato al mondo del business a 16 anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) (Dubai, 6/9/22) - Il giovane imprenditore è diventato un punto di riferimento per chi vuole guadagnare dagli affitti a breve termine e tramite i suoi corsi online ci spiega come fare. Dubai, 6 settembre 2022. Il mondo dell'online sta dando alle nuove generazioni le opportunità che cercavano, la possibilità di crearsi uno spazio autonomo in cui ricavare il profitto necessario a crescere come persone adulte. Il web è lo strumento perfetto per chi vuole mettersi in gioco e raggiungere non solo l'indipendenza economica, ma anche larghi margini di guadagno.i è uno di questi giovani, un ragazzo di appena 22 anni, proveniente dprovincia friulana, che ha saputo guardare nel futuro e sfruttare tutte le possibilità che un mercato in forte crescita ha saputo proporgli. “Mi sono avvicinato al mondo del business a 16 anni, ...

