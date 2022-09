Vela | Nacra 17 2022 | Italia devastante! Oro per Tita Banti e argento per Ugolini Giubilei

(Di lunedì 5 settembre 2022) È stata un’ultima giornata gloriosa quella dell’ai Campionati Mondiali17, evento che si è svolto nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). Dopo l’oro conquistato con una giornata d’anticipo da parte di Ruggeroe Caterina, quest’oggi Gianluigie Mariahanno completato una magnifica doppietta azzurra con un magnificohanno chiuso la rassegna iridata con una vittoria nella sedicesima regata di flotta e un quinto posto nella Medal Race. Risultati che hanno permesso ai campioni olimpici in carica di vincere questi Mondiali con soltanto 26 punti netti., invece, non sono stati brillanti ...

Siamo anche davvero soddisfatti di come la squadra italiana di Nacra 17 sia ai vertici, facciamo il tifo per una conclusione di Campionato del Mondo nel migliore dei modi. Un granzie ovviamente va ...(AGR) E' davvero impressionante lo score registrato da Ruggero Tita e Caterina Banti in questo Campionato del Mondo di Halifax in Canada. L’equipaggio oro olimpico di Tokyo non è più sceso dal gradino ...