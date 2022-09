US Open 2022, risultati donne 4 settembre: approdano ai quarti Ons Jabeur e Caroline Garcia (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è conclusa la settima giornata di incontri del tabellone di singolare femminile degli US Open 2022: sul duro americano, per gli ottavi di finale si sono giocati i quattro incontri della parte bassa. Non ci sono più azzurre in gara. Oggi si completerà il quarto turno. Nell’ultimo incontro giocato, concluso all’alba italiana, la tunisina Ons Jabeur piega la tenace russa Veronika Kudermetova con lo score di 7-6 (1) 6-4 ed ai quarti sfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, che elimina l’altra russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 7-6 (8) 6-1. La statunitense Cori Gauff supera il due set molto combattuti la cinese Zhang Shuai, sconfitta con lo score di 7-5 7-5, ed al prossimo turno se la vedrà con la transalpina Caroline Garcia, che liquida l’altra statunitense Alison ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è conclusa la settima giornata di incontri del tabellone di singolare femminile degli US: sul duro americano, per gli ottavi di finale si sono giocati i quattro incontri della parte bassa. Non ci sono più azzurre in gara. Oggi si completerà il quarto turno. Nell’ultimo incontro giocato, concluso all’alba italiana, la tunisina Onspiega la tenace russa Veronika Kudermetova con lo score di 7-6 (1) 6-4 ed aisfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, che elimina l’altra russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 7-6 (8) 6-1. La statunitense Cori Gauff supera il due set molto combattuti la cinese Zhang Shuai, sconfitta con lo score di 7-5 7-5, ed al prossimo turno se la vedrà con la transalpina, che liquida l’altra statunitense Alison ...

