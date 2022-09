Ucraina: aeronautica Kiev, 'droni iraniani in dotazione a Russia non ci spaventano' (Di lunedì 5 settembre 2022) Kiev, 5 set. (Adnkronos) - "L'aviazione Ucraina ha una vasta esperienza nell'abbattimento di droni e d'attacco e quelli che l'Iran ha consegnato alla Russia subiranno la stessa sorte del resto degli altri già usati dal nemico". Lo ha detto al canale Espresso Tv Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine. "Si tratta di UAV d'attacco che trasportano un bel po' di armi - ha aggiunto - Il carico utile di questo drone - secondo quanto dichiarato dal produttore - è in realtà tre volte superiore a quello del nostro 'Bayraktar'. Tuttavia, potremo trarre conclusioni soltanto quando li vedremo in azione". "Si tratta di un obiettivo comune che verrà abbattuto dalle nostre forze missilistiche antiaeree - ha detto ancora Ignat - così come avviene ora con gli 'Orlans' e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022), 5 set. (Adnkronos) - "L'aviazioneha una vasta esperienza nell'abbattimento die d'attacco e quelli che l'Iran ha consegnato allasubiranno la stessa sorte del resto degli altri già usati dal nemico". Lo ha detto al canale Espresso Tv Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'Militare delle Forze Armate ucraine. "Si tratta di UAV d'attacco che trasportano un bel po' di armi - ha aggiunto - Il carico utile di questo drone - secondo quanto dichiarato dal produttore - è in realtà tre volte superiore a quello del nostro 'Bayraktar'. Tuttavia, potremo trarre conclusioni soltanto quando li vedremo in azione". "Si tratta di un obiettivo comune che verrà abbattuto dalle nostre forze missilistiche antiaeree - ha detto ancora Ignat - così come avviene ora con gli 'Orlans' e i ...

