“Serve abolire il numero chiuso nelle Università”: la proposta dell’esponente di FdI Luciano Ciocchetti (Di lunedì 5 settembre 2022) “I test di ammissione alla facoltà di Medicina rappresentano uno strumento obsoleto che danneggia non solo gli studenti, ma anche l’intero Paese“. Lo afferma l’esponente di FdI, Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Roma 6, chiedendo l’abolizione del numero chiuso per le Università italiane. “Domani 6 settembre prenderanno il via i test di accesso alla facoltà di Medicina e Odontoiatria, che vedono 65.378 candidati iscritti alla prova a fronte di 14.740 posti disponibili per medicina, 1.330 per odontoiatria- spiega Ciocchetti– Questo significa che solo 1 studente su 4 sarà ammesso alle facoltà, spesso sulla base di quiz assurdi e non in grado di consentire una adeguata valutazione dei candidati”. “In un momento in cui il sistema sanitario ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 5 settembre 2022) “I test di ammissione alla facoltà di Medicina rappresentano uno strumento obsoleto che danneggia non solo gli studenti, ma anche l’intero Paese“. Lo afferma l’esponente di FdI,, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Roma 6, chiedendo l’abolizione delper leitaliane. “Domani 6 settembre prenderanno il via i test di accesso alla facoltà di Medicina e Odontoiatria, che vedono 65.378 candidati iscritti alla prova a fronte di 14.740 posti disponibili per medicina, 1.330 per odontoiatria- spiega– Questo significa che solo 1 studente su 4 sarà ammesso alle facoltà, spesso sulla base di quiz assurdi e non in grado di consentire una adeguata valutazione dei candidati”. “In un momento in cui il sistema sanitario ...

