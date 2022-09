Salernitana-Empoli 2-2 | il tabellino

SuperSportBlitz : #SerieA - HT Scores: Monza 0-0 Atalanta Salernitana 1-1 Empoli #SSFootball - tcm24com : Serie A, finisce 2-2 tra Salernitana e Empoli #empoli #salernitana - tuttonapoli : L'Empoli trova il pareggio all’81’ e spegne i sogni della Salernitana: finisce 2-2 - laziopress : SERIE A | Vince l’Atalanta. Pareggio tra Salernitana ed Empoli - stranifattinews : Serie A, l’Atalanta batte il Monza ed è prima in classifica. Pari e gol tra Salernitana ed Empoli -

...25 Elisabetta Cocciaretto - Whitney Osuigwe 2 - 0 CALCIO - SERIE A 18:30 Verona - Atalanta 0 - 1 18:30- Sampdoria 4 - 0 20:45 Fiorentina - Napoli 0 - 0 20:45 Lecce -1 - 1 MOTORI -...Nell'altra partita, pari 2 - 2 fraed. Toscani avanti al 31' con Satriano, pari al 39' di Mazzocchi, sorpasso Dia (61') e Lammers (81').Di fronte a oltre 20mila spettatori Salernitana-Empoli finisce in parità per 2-2. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 grazie ai gol di Satriano e Mazzocchi, nella ripresa l’Empoli appare, però, troppo ...Allo Stadio Arechi di Salerno si è conclusa pochi minuti fa la partita tra Salernitana e Empoli, valida per la quinta di Serie A. QUI tutte le info.