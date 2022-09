Nel 2016 è stata proclamata Santa da papa Francesco (Di lunedì 5 settembre 2022) A 25 anni dalla sua morte, Madre Teresa di Calcutta continua a parlarci. Ci spinge a non chiudere gli occhi di fronte al male che c’è nel mondo, a partire dai poveri intorno a noi. Lo fa tramite il suo ricordo, ormai indelebile nella cultura odierna. E tramite il lavoro delle Missionarie della Carità, da lei fondate nel 1950. Leggi anche › Madre Teresa di Calcutta diventa Santa: vita, opere (e critiche) della piccola-grande suora Madre Teresa di Calcutta: la vita e la canonizzazione guarda le foto 25 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) A 25 anni dalla sua morte, Madre Teresa di Calcutta continua a parlarci. Ci spinge a non chiudere gli occhi di fronte al male che c’è nel mondo, a partire dai poveri intorno a noi. Lo fa tramite il suo ricordo, ormai indelebile nella cultura odierna. E tramite il lavoro delle Missionarie della Carità, da lei fondate nel 1950. Leggi anche › Madre Teresa di Calcutta diventa: vita, opere (e critiche) della piccola-grande suora Madre Teresa di Calcutta: la vita e la canonizzazione guarda le foto 25 ...

