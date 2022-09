MotoGP, Augusto Fernandez sbarca nella classe regina: nel 2023 correrà nel team GasGas Tech3 (Di lunedì 5 settembre 2022) Augusto Fernandez sbarca in MotoGP. Il pilota spagnolo, al momento leader della classifica generale della Moto2, ha messo nero su bianco il proprio accordo valevole a partire dal 2023 con KTM, divenendo a tutti gli effetti un nuovo protagonista della classe regina. Il ventiquattrenne nativo di Madrid (compirà i 25 anni il prossimo 23 settembre) sarà un pilota del team GasGas Tech3, mentre il suo posto nel team Red Bull KTM Ajo nella classe mediana sarà preso dal connazionale Albert Arenas. Augusto Fernandez, quindi, dopo diversi anni da protagonista in Moto2, senza però riuscire a dimostrare il proprio valore fino alla conclusione ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022)in. Il pilota spagnolo, al momento leader della classifica generale della Moto2, ha messo nero su bianco il proprio accordo valevole a partire dalcon KTM, divenendo a tutti gli effetti un nuovo protagonista della. Il ventiquattrenne nativo di Madrid (compirà i 25 anni il prossimo 23 settembre) sarà un pilota del, mentre il suo posto nelRed Bull KTM Ajomediana sarà preso dal connazionale Albert Arenas., quindi, dopo diversi anni da protagonista in Moto2, senza però riuscire a dimostrare il proprio valore fino alla conclusione ...

