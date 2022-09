Meteo lunedì: inizio settimana con l’anticiclone africano, poi altri violenti temporali (Di lunedì 5 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice che nel weekend si sta approfondendo sull’ovest britannico segnerà il passo sul Nord Atlantico all’inizio della prossima settimana, innescando la risalita di correnti calde nord africane verso il Mediterraneo centrale. Uno dei fronti che si snoderà dal suo centro e che impegnerà domenica parte delle nostre regioni centro-meridionali, sarà uscito di scena lunedì, determinando un inizio settimana in gran parte stabile sull’Italia e con temperature in aumento. Il clima sarà comunque gradevole e i picchi di calore rimarranno confinati alle isole maggiori, dove si potranno toccare punte di 35/37°C sulle zone interne. Va segnalata solo una lieve variabilità che interesserà le Alpi, esposte ad un marginale flusso umido sudoccidentale innescato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice che nel weekend si sta approfondendo sull’ovest britannico segnerà il passo sul Nord Atlantico all’della prossima, innescando la risalita di correnti calde nord africane verso il Mediterraneo centrale. Uno dei fronti che si snoderà dal suo centro e che impegnerà domenica parte delle nostre regioni centro-meridionali, sarà uscito di scena, determinando unin gran parte stabile sull’Italia e con temperature in aumento. Il clima sarà comunque gradevole e i picchi di calore rimarranno confinati alle isole maggiori, dove si potranno toccare punte di 35/37°C sulle zone interne. Va segnalata solo una lieve variabilità che interesserà le Alpi, esposte ad un marginale flusso umido sudoccidentale innescato ...

