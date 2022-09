McDonald’s assume | si cercano 100 persone a Roma | oggi al via i colloqui

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022). Al via, lunedì 5 settembre, nella Capitale, ilJob Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove assunzioniin tutta Italia.Job Tour: iper il personale Proprio a partire dalle 10.00 di questa mattina, lunedì 5 settembre, presso il ristorantedi via Nazionale hanno preso il via iindividuali per coloro che vogliono lavorare nei ristoranti della città, in particolare nei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima. Si100 nuove risorse aL’enorme compagnia di fast food è alla ...