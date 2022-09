Lutto per Emma Marrone, morto all’improvviso: il messaggio d’addio (Di lunedì 5 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un grave Lutto ha colpito nelle ultime ore Emma Marrone. Il messaggio d’addio della cantante ha commosso i fan: ecco di chi si tratta. Tutto il mondo della musica si è stretto intorno all’artista salentina e alla sua famiglia dopo che si è diramata la notizia della scomparsa di una persona cara. La news ha Leggi su youmovies (Di lunedì 5 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un graveha colpito nelle ultime ore. Ildella cantante ha commosso i fan: ecco di chi si tratta. Tutto il mondo della musica si è stretto intorno all’artista salentina e alla sua famiglia dopo che si è diramata la notizia della scomparsa di una persona cara. La news ha

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - jorge_rf93 : RT @fanpage: Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - ezechiela66 : RT @fanpage: Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - NoiNotizie : Lutto per Emma: morto il papà ad Aradeo (#Lecce). Rosario Marrone aveva 66 anni - iamsalvonic : Lutto per #emmamarrone. È morto il papà Rosario @MarroneEmma condoglianze -