Lutto Emma Marrone, fissati i funerali del padre Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) . La cantante è fuori per lavoro, dovrebbe rientrare in nottata È stata fissata la data dei funerali del papà di Emma Marrone. Le esequie avranno luogo oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, alle 17, presso la chiesa madre di Aradeo. La salma di Rosario Marrone attualmente si trova presso la casa del commiato, vicino al cimitero. Il quotidiano Il Messaggero, aggiunge che "a dare l'annuncio della scomparsa, con manifesti pubblici, sono la moglie Maria Marchese, i figli Emma e Francesco (con la compagna Clarissa Quido), il papà Leandro e i fratelli Emmanuele, Gionni ed Emidio e le sorelle Anita, Betti e Susi". Sempre secondo quanto riporta il Messaggero, Emma appena appresa la notizia si è messa in viaggio per tornare in Salento. "L'arrivo è atteso in ...

