Letta attacca Salvini | ' In parallelo al Cremlino si oppone alle sanzioni | gravissimo'

joseph_kappa : RT @GiampietroFox: Giù la maschera! Si allea con chi è contro Draghi, attacca il Job act, chiede il rafforzamento del reddito di cittadinan… - scavuzzo47 : RT @GiampietroFox: Giù la maschera! Si allea con chi è contro Draghi, attacca il Job act, chiede il rafforzamento del reddito di cittadinan… - askanews_ita : #Letta attacca: #Salvini e il #Cremlino si oppongono alle #sanzioni #Ue in perfetta consonanza… - Miky3881 : RT @ddisanzo862: Letta attacca il Jobs act, si allea con chi è contro Draghi, difende il reddito di cittadinanza. Tutto legittimo, ma allor… - tonyiaccheo : RT @GiampietroFox: Giù la maschera! Si allea con chi è contro Draghi, attacca il Job act, chiede il rafforzamento del reddito di cittadinan… -

Lo ha detto il leader del Pd, Enrico, ai cronisti a Palermo. 'Mi chiedo sinceramente alla sovranità di quale Paese faccia riferimento il leader della Lega: se lui difende l'Italia o la Russia. ...Conteil Pd e. Con lui impossibile il dialogo Con il Pd "sarà assolutamente improbabile poter dialogare. Dico in modo molto chiaro, che questo nasce dopo il cinismo e l'opportunismo che ...Letta: "Non solo è una cosa inspiegabile, ma lo è anche il motivo per cui quel simbolo non l'abbiano mai cambiato. Un problema oggettivo".“Noi siamo leali, non minchioni”. Claudio Fava, deputato regionale e frontman del movimento Centopassi non viene invitato alla convention di Letta con Chinnici e attacca il Pd. Sotto accusa la gestion ...