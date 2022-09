Lavoro, Antonella Pepe: “Smart working strumento utile contro lo spopolamento” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Un Lavoro. Punto. Che vuol dire contratti veri e retribuzioni adeguate. Un Lavoro “senza aggettivi accanto”, per dirla alla Troisi. Di questo ha bisogno l’Italia, di questo ha bisogno in particolare il Mezzogiorno. Bene ha fatto, dunque, il segretario Enrico Letta a dichiarare conclusa la stagione del Jobs Act”. Così Antonella Pepe, candidata alla Camera per i Democratici e Progressisti nel collegio uninominale di Benevento nel corso di una iniziativa della Cgil sannita che ha visto protagonista anche Susanna Camusso, candidata con il Pd al Senato. “Ma superare il Jobs Act – prosegue l’esponente Pd – non significa tornare indietro. Significa archiviare quel paradigma secondo cui la modernizzazione del mercato occupazionale passa necessariamente per un restringimento delle tutele ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Un. Punto. Che vuol dire contratti veri e retribuzioni adeguate. Un“senza aggettivi accanto”, per dirla alla Troisi. Di questo ha bisogno l’Italia, di questo ha bisogno in particolare il Mezzogiorno. Bene ha fatto, dunque, il segretario Enrico Letta a dichiarare conclusa la stagione del Jobs Act”. Così, candidata alla Camera per i Democratici e Progressisti nel collegio uninominale di Benevento nel corso di una iniziativa della Cgil sannita che ha visto protagonista anche Susanna Camusso, candidata con il Pd al Senato. “Ma superare il Jobs Act – prosegue l’esponente Pd – non significa tornare indietro. Significa archiviare quel paradigma secondo cui la modernizzazione del mercato occupazionale passa necessariamente per un restringimento delle tutele ...

