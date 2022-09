(Di lunedì 5 settembre 2022) Nelle circostanze delladella giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, avvenuta a Jenin (Cisgiordania) durante uno scontro a fuoco, non sono stati rilevati elementi che rendano necessaria l'...

Questo il risultato dell'indagine dell'esercito stesso (Idf) sulladella reporter avvenuta durante scontri armati con miliziani palestinesi a Jenin, Cisgiordania, lo scorso maggio. . 5 ..."Dopo un esame approfondito dell'incidente, e sulla base dei suoi risultati - afferma un comunicato - l'Avvocato generale delle forze armate ha stabilito che malgrado l'esito grave - ladi Abu ... Israele, su morte reporter nessun risvolto penale soldati - Medio Oriente Nelle circostanze della morte della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, avvenuta a Jenin (Cisgiordania) durante uno scontro a fuoco, non sono stati rilevati elementi che rendano necessaria l'ap ...C'è "un'alta possibilità" che la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'esercito israeliano, anche se "non è possibile determinare in modo inequivoc ...