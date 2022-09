Inter in bambola come il suo allenatore: tutti i segnali che devono far preoccupare i nerazzurri (Di lunedì 5 settembre 2022) Se come i cani che assomigliano ai padroni nel calcio le squadre rispecchiano i loro allenatori, l’Inter che sabato è stata surclassata molto più di quanto dica il punteggio dal Milan, ha sempre più il volto amareggiato e lagnoso di Simone Inzaghi: una squadra totalmente in bambola, come il suo mister. Un derby si può anche perdere, c’è modo e modo di farlo. L’Inter ha scelto il peggiore. La prestazione è stata sconcertante e ai tifosi nerazzurri non devono rimanere negli occhi quei venti minuti finali, l’occasione di Calhanoglu, i dubbi per la mancata espulsione di Theo Hernandez che avrebbero anche potuto cambiare il risultato, non la sostanza. Il tabellino è bugiardo solo perché il passivo avrebbe dovuto anche essere più pesante e ridurre tutto all’imbarazzante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Sei cani che assomigliano ai padroni nel calcio le squadre rispecchiano i loro allenatori, l’che sabato è stata surclassata molto più di quanto dica il punteggio dal Milan, ha sempre più il volto amareggiato e lagnoso di Simone Inzaghi: una squadra totalmente inil suo mister. Un derby si può anche perdere, c’è modo e modo di farlo. L’ha scelto il peggiore. La prestazione è stata sconcertante e ai tifosinonrimanere negli occhi quei venti minuti finali, l’occasione di Calhanoglu, i dubbi per la mancata espulsione di Theo Hernandez che avrebbero anche potuto cambiare il risultato, non la sostanza. Il tabellino è bugiardo solo perché il passivo avrebbe dovuto anche essere più pesante e ridurre tutto all’imbarazzante ...

fattoquotidiano : Inter in bambola come il suo allenatore: tutti i segnali che devono far preoccupare i nerazzurri - cheminchialeggi : @Juventusfc38 per come ballava la Roma una squadra collaudata con maggiore convinzione (Milan, Inter, anche Napoli)… - salvatoreniggez : RT @OnolyH: @xaprile11 @Inter Guarda, se prendere 6 pere significasse l'esonero di Inzaghi, firmerei. Mi dispiace per Inzaghi perché umanam… - OnolyH : @xaprile11 @Inter Guarda, se prendere 6 pere significasse l'esonero di Inzaghi, firmerei. Mi dispiace per Inzaghi p… - cri_in_jp : @Inter Inzaghi si svegli. Centrocampo regalato con passaggini all’indietro e laterali e uomini che scappano dal pal… -