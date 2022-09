I programmi in tv oggi, 5 settembre 2022: film e attualità (Di lunedì 5 settembre 2022) Su Rai Uno Metti la nonna in freezer, su L’uomo dei ghiacci, su Rete 4 Fuori dal coro. Guida ai programmi Tv della serata del 5settembre 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 5 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Metti la nonna in freezer. Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio. Quando sua nonna muore, la ragazza perde l’unico sostentamento economico del quale dispone e inizia a pensare di surgelare il suo cadavere per continuare a incassare la pensione. Su Rai 4 dalle 21.20 Faster Than Fear. Sunny, commissario della polizia ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) Su Rai Uno Metti la nonna in freezer, su L’uomo dei ghiacci, su Rete 4 Fuori dal coro. Guida aiTv della serata del 5Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 5? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Metti la nonna in freezer. Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio. Quando sua nonna muore, la ragazza perde l’unico sostentamento economico del quale dispone e inizia a pensare di surgelare il suo cadavere per continuare a incassare la pensione. Su Rai 4 dalle 21.20 Faster Than Fear. Sunny, commissario della polizia ...

trash_italiano : Oggi l’anniversario della spaccata di Lisa Fusco, un evento che apre le porte alla stagione televisiva e ci accompa… - CarloCalenda : Vi aspetto oggi a #Palermo, ai Giardini del Massimo. Parliamo di programmi, PNRR, impianti e molto altro. #tour… - Radio3tweet : Cosa si cerca a 24 anni? Un amore, un lavoro, la prima casa da soli. A 24 anni Graziella De Palo cercava la pista p… - BeppeMatteo : RT @robdellaseta: Come ridurre dipendenza italiana da gas? Puntando su gas. Come spingere energie pulite? Rilanciando nucleare. Così Meloni… - PaolaTacconi : RT @robdellaseta: Come ridurre dipendenza italiana da gas? Puntando su gas. Come spingere energie pulite? Rilanciando nucleare. Così Meloni… -