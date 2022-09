Empoli, Satriano: «Contento per il gol. Obiettivo? Giocare, segnare e poi tornare all’Inter» (Di lunedì 5 settembre 2022) Martin Satriano, attaccante dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Salernitana Martin Satriano, attaccante dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Giocare a Salerno non è mai facile. Abbiamo fatto una buona partita, e oggi sono riuscito anche a segnare. Ci siamo abbassati dopo il vantaggio ma abbiamo dimostrato di avere un cuore immenso. Obiettivi? Volevo Giocare, devo fare gol e minutaggio per pi tornare all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Martin, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Salernitana Martin, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: «a Salerno non è mai facile. Abbiamo fatto una buona partita, e oggi sono riuscito anche a. Ci siamo abbassati dopo il vantaggio ma abbiamo dimostrato di avere un cuore immenso. Obiettivi? Volevo, devo fare gol e minutaggio per pi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

OptaPaolo : 3 - L'Empoli è l'unica squadra di questo campionato ad aver mandato in gol già tre giocatori nati dal 2000 in avant… - EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Salernitana: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Grassi, Lammers, Henderson… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 3 - L'Empoli è l'unica squadra di questo campionato ad aver mandato in gol già tre giocatori nati dal 2000 in avanti: Tommas… - _lechatblanc : RT @IlCalcioItalia1: J5 Serie A : Salernitana ???? 2-2 Empoli ?? 31' Satriano(0-1) 39' Mazzocchi(1-1) 61' Dia(2-1) 81' Lammers(2-2) https://… - sportli26181512 : Empoli, Satriano: 'Voglio fare tanti gol per poi tornare all'Inter': Martin Satriano, attaccante dell'Empoli in pre… -