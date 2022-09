Dramma Mara Venier | “Costretta a girare con la scorta | il mio ex voleva uccidermi”

(Di lunedì 5 settembre 2022)racconta un periodo molto complesso della sua vita,con laa causa di un amore malatoè uno dei personaggi più amati della tv italiana. La “Zia” d’Italia appare sempre sorridente e in splendida forma, pronta a regalare emozioni e divertimento ai telespettatori. Nessuno, però, forse conosceva un lato buio della sua vita, raccontato in una recente intervista.a Domenica In (Screenshot Video)Dopo una spumeggiante edizione passata di Domenica In, la conduttrice è pronta a tornare al timone del programma il prossimo 11 settembre. Con la sua vitalità riesce a coinvolgere giovani e meno giovani, ospitando nel suo salottino gli artisti musicali del momento, le ...

infoitcultura : Mara Venier svela il suo dramma: hanno cercato di ucciderla - bruno_luckn : @ValentinoZio @mara_carfagna @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni ed è il vero dramma - marisavillani : RT @emilia31069737: @mara_carfagna @CarloCalenda @Azione_it @Radio1Rai @ZappingRadio1 Questa situazione aberrante e fuori controllo e’ stat… -

... in un'intervista sul quotidiano di oggi, domenica 4 settembre, ha parlato della violenza sulle donne e di unache ha vissuto in prima persona.- che da oggi torna in onda su Rai1 per la ...... E poi ancora ha aggiunto: 'Non ha accettato la fine della nostra storia, diceva di amarmi ma questo non è amore.' La conduttrice di Domenica In racconta il suo: 'Mi ha distrutto'Venier ...Non avevo mai visto in vita mai quei vestiti, e quei soldi» di Aldo Cazzullo. Intervista con Mara Venier: «Quell’uomo non c’è più e io l’ho perdonato. La… Leggi ...Dalle pagine del Corriere della Sera arriva una rivelazione shock di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, in un’intervista sul quotidiano di oggi, domenica 4 settembre, ha parlato della violenz ...