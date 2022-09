Conte: “Non volevamo far cadere Draghi. Dalle sanzioni alla Russia mi aspettavo di più, ma non vanno tolte” (Di lunedì 5 settembre 2022) Conte: “Dalle sanzioni alla Russia mi aspettavo di più, ma non vanno tolte” “Le sanzioni alla Russia non vanno tolte, non volevamo la caduta del governo Draghi”: lo ha dichiarato il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in onda nella serata di lunedì 5 settembre su Rai 1, di cui sono state fornite delle anticipazioni. Riguardo alla caduta del governo Draghi, Conte afferma che “non era nei nostri piani e obiettivi. Nei nostri piani era semplicemente avere un interlocuzione con Draghi su quei punti. Mancavano 7-8 ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022): “midi più, ma non” “Lenon, nonla caduta del governo”: lo ha dichiarato il leader del M5S, Giuseppe, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in onda nella serata di lunedì 5 settembre su Rai 1, di cui sono state fornite delle anticipazioni. Riguardocaduta del governoafferma che “non era nei nostri piani e obiettivi. Nei nostri piani era semplicemente avere un interlocuzione consu quei punti. Mancavano 7-8 ...

