Consigliere leghista di Firenze posta un video anti-mendicanti con una donna rom | “Vota Lega per non vederla più qui”

Il Consigliere leghista di Firenze, Alessio Di Giulio, ha postato un video contro i mendicanti in cui riprende una donna rom e invita gli italiani a Votare la Lega "per non verla mai più qui". Consigliere leghista di Firenze posta un video anti-mendicati con una donna rom: "Vota Lega per non vederla più qui" Alessio Di Giulio. È questo il nome del Consigliere di quartiere di Firenze della Lega che ha diffuso sul web un video anti-mendicanti in cui si mostra in ...

