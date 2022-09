Clochard morto a Napoli, l'ipotesi shock dei pm: "Colpo in testa per provare la pistola" (Di lunedì 5 settembre 2022) commenta E' giallo sulla morte di Davide Fogler , Clochard 56enne, ucciso con un Colpo di pistola il pomeriggio del 31 agosto nel quartiere Bagnoli a Napoli . I pm Valentino Battiloro e Cristina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) commenta E' giallo sulla morte di Davide Fogler ,56enne, ucciso con undiil pomeriggio del 31 agosto nel quartiere Bagnoli a. I pm Valentino Battiloro e Cristina ...

