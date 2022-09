Chiara Ferragni, l’intimo striminzito manda fuori di testa – FOTO (Di lunedì 5 settembre 2022) Chiara Ferragni in un tris di FOTO micidiali, la influencer con addosso soltanto lingerie intima: immagini che accendono la passione. Le lunghe vacanze ad Ibiza sono finite, ma dovunque si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022)in un tris dimicidiali, la influencer con addosso soltanto lingerie intima: immagini che accendono la passione. Le lunghe vacanze ad Ibiza sono finite, ma dovunque si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - gaNerone50 : Il #pd pochi giorni fa diceva 'Chiara è una progressista' Poi i loro alleati #Fratoianni & C. dicevano stop ai jet… - parlostraparlo : ++polemica Chiara Ferragni ++ salta il raduno di moto d’acqua in Antartide ++ - mattiamattiaaa : RT @ComunistaRosso: funzionare un ospedale. Ma se poi due secondi dopo avermi fatto sentire in colpa per un grado di riscaldamento più alto… -