Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite lunedì 5 settembre, programma, tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) oggi lunedì 5 settembre sarà la terza giornata dedicata agli ottavi di finale ai Mondiali 2022 di volley maschile. Protagoniste oggi due vincitrici dei propri gironi, Francia e Paesi Bassi, che se la vedranno rispettivamente con Giappone ed Ucraina sulla strada verso i quarti di finale. Alle 21.00 scenderanno in campo i Campioni Olimpici della Francia, grandi favoriti per la vittoria finale. Dall'altro lato della rete il sempre insidioso Giappone. Earvin Ngapeth, Jenia Grebennikov e compagni partiranno sicuramente favoriti, ma occhio a sottovalutare le grandissime qualità difensive dei nipponici, guidati poi in attacco da Yuki Ishikawa e Yuji Nishida. In precedenza, alle ore 17.30, i Paesi Bassi sfideranno l'Ucraina. Match tra due delle nazionali più sorprendenti ...

