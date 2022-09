Calcio, Serie A 2022-2023: l’Atalanta vittoriosa a Monza, pari tra Salernitana ed Empoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono andati in archivio i match delle ore 18.30 del quinto turno del campionato di Calcio di Serie A 2022-2023, in attesa della conclusione della sfida tra Torino e Lecce che sancirà la chiusura della giornata n.5. Sono arrivati il successo dell’Atalanta contro il Monza in trasferta e il pari tra Salernitana ed Empoli. La Dea ha sbancato sul rettangolo verde brianzolo grazie alla realizzazione del danese Rasmus Hojlund al 57? e all’autogol di Marlon al 65?. Un risultato che proietta gli orobici in vetta alla classifica con 13 punti, due in più del Napoli e del Milan. pari 2-2 all’Arechi tra i padroni di casa e i toscani. L’uruguaiano Martin Satriano ha portato in vantaggio gli ospiti al 31?. Pasquale Mazzocchi al 39? ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono andati in archivio i match delle ore 18.30 del quinto turno del campionato didi, in attesa della conclusione della sfida tra Torino e Lecce che sancirà la chiusura della giornata n.5. Sono arrivati il successo delcontro ilin trasferta e iltraed. La Dea ha sbancato sul rettangolo verde brianzolo grazie alla realizzazione del danese Rasmus Hojlund al 57? e all’autogol di Marlon al 65?. Un risultato che proietta gli orobici in vetta alla classifica con 13 punti, due in più del Napoli e del Milan.2-2 all’Arechi tra i padroni di casa e i toscani. L’uruguaiano Martin Satriano ha portato in vantaggio gli ospiti al 31?. Pasquale Mazzocchi al 39? ...

tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - Gazzetta_it : Meno gol ma più punti, #Allegri vede la sua Juve. E con #Chiesa e #Pogba... - Fantacalcio : Empoli, Zanetti: 'Felice dell'acquisto di Pjaca, ci dà qualità' - aborruso : RT @neldrago: Complimenti ancora una volta a @RaiSport @RaiPlay che preferisce mandare in diretta il mondiale di Pallavolo (Fra-Jap) anzich… -