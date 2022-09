VIDEO | FUTURO ZANIOLO, ANNUNCIO IN DIRETTA! (Di domenica 4 settembre 2022) Durante la sessione estiva di calciomercato si pensava che Niccolò ZANIOLO potesse lasciare la Roma. L’attaccante della nazionale, però, alla fine è rimasto in giallorosso. Tra l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, e la Roma sono già partiti dei primi colloqui per il rinnovo contrattuale. Ad oggi, però, non è stato ancora messo nero su bianco. Sul FUTURO di ZANIOLO e sul possibile rinnovo con la Roma ne ha parlato proprio il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto, che ai microfoni di DAZN si è espresso così: “Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il VIDEO di lui che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore, ma è anche un cantante. Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio Vigorelli e Niccolò ZANIOLO, che rappresenta un asset importante per noi. Questa dev’essere la stagione ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Durante la sessione estiva di calciomercato si pensava che Niccolòpotesse lasciare la Roma. L’attaccante della nazionale, però, alla fine è rimasto in giallorosso. Tra l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, e la Roma sono già partiti dei primi colloqui per il rinnovo contrattuale. Ad oggi, però, non è stato ancora messo nero su bianco. Suldie sul possibile rinnovo con la Roma ne ha parlato proprio il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto, che ai microfoni di DAZN si è espresso così: “Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere ildi lui che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore, ma è anche un cantante. Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio Vigorelli e Niccolò, che rappresenta un asset importante per noi. Questa dev’essere la stagione ...

