Serie A, un sabato a cinque stelle: ecco cosa è successo (Di domenica 4 settembre 2022) Una grande sabato in Serie A che è riuscito a calamitare tutte le attenzioni dei tifosi di tutto il mondo. La massima Serie calcistica italiana si è vestita con il suo abito migliore mandando in campo, nel corso della giornata appena archiviata, tre big-match spettacolari. Milano-Firenze-Roma: queste le tre fermate principali del convoglio di lusso che hanno fatto palpitare una nazione intera. Ma cosa è successo in questo tris di grande partite? Il Milan ha vinto il Derby della Madonnina contro i rivali cittadini dell’Inter, la Juventus ha conquistato un punticino faticando terribilmente sul campo della Fiorentina ed il Napoli ha sbancato lo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Che giornata incredibile in Serie A! Sorridono solo Milan e Napoli, pari per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Una grandeinA che è riuscito a calamitare tutte le attenzioni dei tifosi di tutto il mondo. La massimacalcistica italiana si è vestita con il suo abito migliore mandando in campo, nel corso della giornata appena archiviata, tre big-match spettacolari. Milano-Firenze-Roma: queste le tre fermate principali del convoglio di lusso che hanno fatto palpitare una nazione intera. Main questo tris di grande partite? Il Milan ha vinto il Derby della Madonnina contro i rivali cittadini dell’Inter, la Juventus ha conquistato un punticino faticando terribilmente sul campo della Fiorentina ed il Napoli ha sbancato lo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Che giornata incredibile inA! Sorridono solo Milan e Napoli, pari per la ...

