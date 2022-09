Oroscopo Paolo Fox 5 settembre 2022 | le previsioni di oggi in amore e lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 settembre 2022)Fox lunedì 5. Progetti e speranze in cerca di conferme o amori sospesi, finiti. Tutto quello che ci aspettiamo in questo primo lunedì di. Vediamo se le stelle ci sorrideranno dandoci la possibilità di realizzare i nostri sogni. Chi non ha un progetto nel cassetto? Quanti non aspettano di veder concretizzarsi l’o di ritrovare la tranquillità con il proprio partner dopo un periodo buio? Non ci resta che scoprire tutto, dall’al, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per...