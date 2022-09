MotoGP, Fabio Quartararo: “Oggi non ero competitivo. La classifica? Non sono preoccupato ma…” (Di domenica 4 settembre 2022) Fabio Quartararo ha ben poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Yamaha Factory ha vissuto una domenica anonima, quasi in difesa, con un quinto posto finale che di sicuro non lo soddisfa. Un risultato che cozza con il successo di Francesco Bagnaia che, invece, prosegue sulle ali dell’entusiasmo, e inanella la quarta vittoria di fila. 100 punti per il ducatista che lo portato a sole 30 lunghezze dal nativo di Nizza, per un finale di campionato tutto da vivere, nonostante un paio di mesi fa tutto sembrasse già nelle mani del campione del mondo in carica. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport, confermano la sua delusione: “Oggi non ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)ha ben poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Yamaha Factory ha vissuto una domenica anonima, quasi in difesa, con un quinto posto finale che di sicuro non lo soddisfa. Un risultato che cozza con il successo di Francesco Bagnaia che, invece, prosegue sulle ali dell’entusiasmo, e inanella la quarta vittoria di fila. 100 punti per il ducatista che lo portato a sole 30 lunghezze dal nativo di Nizza, per un finale di campionato tutto da vivere, nonostante un paio di mesi fa tutto sembrasse già nelle mani del campione del mondo in carica. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport, confermano la sua delusione: “non ...

