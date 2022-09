Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava, ha cercato di uccidermi” (Di domenica 4 settembre 2022) Non solo grandi gioie e grandi amori: la vita di Mara Venier ha avuto anche tanti dolori, tra cui una storia con un uomo che la picchiava e che a un certo punto ha anche cercato di ammazzarla. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera la conduttrice ha dichiarato che l’uomo, di cui non ha voluto fare il nome, nel tempo in cui sono stati insieme è riuscita a distruggerla sia fisicamente che mentalmente. “Non soltanto con le botte o con le coltellate” ha dichiarato Mara Venier. “Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto” ha spiegato la conduttrice. Che poi ha concluso amareggiata: “Alla ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Non solo grandi gioie e grandi amori: la vita diha avuto anche tanti dolori, tra cui una storia con un uomo che lae che a un certo punto ha anchedi ammazzarla. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera la conduttrice ha dichiarato che l’uomo, di cui non ha voluto fare il nome, nel tempo in cui sono stati insieme è riuscita a distruggerla sia fisicamente che mentalmente. “Non soltanto con le botte o con le coltellate” ha dichiarato. “Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto” ha spiegato la conduttrice. Che poi ha concluso amareggiata: “Alla ...

