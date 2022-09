Letta: “Salvini pro-Putin un vero pericolo per il nostro Paese” (Di domenica 4 settembre 2022) REGGIO EMILIA – Sono “gravissime le affermazioni di Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia, ha detto cose che nemmeno Putin direbbe, svelando alla fine la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza a Putin e il fatto che la coalizione di centrodestra, checché ne dica la Meloni, fa una scelta che profondamente ambigua su una delle questioni più importanti, quella dell’aggressione russa all’Ucraina”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta interpellato dei cronisti a margine della festa dell’unità di Reggio Emilia. “Salvini vicino a Putin, pro Putin, che sostiene la tesi di Putin, è un vero pericolo per il nostro Paese”, ha poi sottolineato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) REGGIO EMILIA – Sono “gravissime le affermazioni disul tema delle sanzioni alla Russia, ha detto cose che nemmenodirebbe, svelando alla fine la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza ae il fatto che la coalizione di centrodestra, checché ne dica la Meloni, fa una scelta che profondamente ambigua su una delle questioni più importanti, quella dell’aggressione russa all’Ucraina”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricointerpellato dei cronisti a margine della festa dell’unità di Reggio Emilia. “vicino a, pro, che sostiene la tesi di, è unper il”, ha poi sottolineato ...

