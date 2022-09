La missione segreta di Guido Crosetto: cosa può accadere dopo il 25 settembre (Di domenica 4 settembre 2022) Guido Crosetto “sta curando i rapporti con il mondo della finanza e ha preparato il terreno per un incontro nella City dopo il 25 settembre”. È l'indiscrezione lanciata dalla Stampa, secondo cui Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia si stanno già attrezzando per governare l'Italia. La fiducia è molto alta in vista delle elezioni del 25 settembre: l'impressione è che la Meloni possa prendere una percentuale di voti addirittura più alta di quella che le attribuiscono i sondaggi. E quindi a fari spenti si inizia a lavorare per il post-elezioni, in particolare sul fronte delle nomine. La Stampa fa sapere che Adolfo Urso, fedelissimo della Meloni, “ha in programma un viaggio a Washington. In agenda ha incontri con membri repubblicani del Congresso, fondazioni politiche, rappresentanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)“sta curando i rapporti con il mondo della finanza e ha preparato il terreno per un incontro nella Cityil 25”. È l'indiscrezione lanciata dalla Stampa, secondo cui Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia si stanno già attrezzando per governare l'Italia. La fiducia è molto alta in vista delle elezioni del 25: l'impressione è che la Meloni possa prendere una percentuale di voti addirittura più alta di quella che le attribuiscono i sondaggi. E quindi a fari spenti si inizia a lavorare per il post-elezioni, in particolare sul fronte delle nomine. La Stampa fa sapere che Adolfo Urso, fedelissimo della Meloni, “ha in programma un viaggio a Washington. In agenda ha incontri con membri repubblicani del Congresso, fondazioni politiche, rappresentanti ...

