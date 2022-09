Incidenti: auto si ribalta a Ponticino, due feriti (Di domenica 4 settembre 2022) Arezzo, 4 set. (Adnkronos) - Un'auto con due persone a bordo si è ribaltata questa mattina intorno alle 6 a Ponticino, in provincia di Arezzo. Due i feriti entrambi residenti nella zona del Valdarno. Un uomo di 20 anni è stato trasportato all'ospedale del Valdarno La Gruccia in codice giallo, l'altro, un uomo di 23 anni, all'ospedale Le Scotte di Siena con elisoccorso in codice rosso. Sul posto ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno, automedica di Arezzo e ambulanza della Misericordia di Arezzo. Attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Arezzo, 4 set. (Adnkronos) - Un'con due persone a bordo si èta questa mattina intorno alle 6 a, in provincia di Arezzo. Due ientrambi residenti nella zona del Valdarno. Un uomo di 20 anni è stato trasportato all'ospedale del Valdarno La Gruccia in codice giallo, l'altro, un uomo di 23 anni, all'ospedale Le Scotte di Siena con elisoccorso in codice rosso. Sul posto ambulanza della Misericordia di San Giustino Valdarno,medica di Arezzo e ambulanza della Misericordia di Arezzo. Attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri.

