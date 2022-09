Formula 1, Max Verstappen vince anche il gp d’Olanda: per la Ferrari un’altra giornata no (Di domenica 4 settembre 2022) Giovedì il titolo di “Ufficiale dell’Ordine di Orange-Nissau”, oggi quello di “Re d’Olanda”. Ancora lui, ancora Max Verstappen: signore anche a Zandvoort, dopo il dominio della scorsa domenica in Belgio. La decima vittoria (è già a quota trenta in carriera) “Super Max” se l’è presa in casa sua, nel circuito a due passi dal mare del Nord, al termine di una gara controllata dal via sino alla safety car finale — dovuta al ritiro dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas — che lo aveva portato dietro alla Mercedes di Lewis Hamilton. Pressione? Macché, nemmeno il tempo di ripartire che il campione 2021 è tornato a condurre prima della fine del rettilineo, agevolato anche dalla spinta della sopraelevata finale (con quasi 19° gradi di banking) e dal maggior grip con gomma rossa fresca contro le gialle usate dell’inglese. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Giovedì il titolo di “Ufficiale dell’Ordine di Orange-Nissau”, oggi quello di “Re”. Ancora lui, ancora Max: signorea Zandvoort, dopo il dominio della scorsa domenica in Belgio. La decima vittoria (è già a quota trenta in carriera) “Super Max” se l’è presa in casa sua, nel circuito a due passi dal mare del Nord, al termine di una gara controllata dal via sino alla safety car finale — dovuta al ritiro dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas — che lo aveva portato dietro alla Mercedes di Lewis Hamilton. Pressione? Macché, nemmeno il tempo di ripartire che il campione 2021 è tornato a condurre prima della fine del rettilineo, agevolatodalla spinta della sopraelevata finale (con quasi 19° gradi di banking) e dal maggior grip con gomma rossa fresca contro le gialle usate dell’inglese. Al ...

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? DELIRIO ORANGE: VINCE SUPER MAX ? Penalizzato Carlos Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? SPA-VENTOSO MAX VERSTAPPEN ? ? La rimonta più veloce nella storia della F1 I risultati ? - sportli26181512 : F1, le pagelle di Turrini per il GP di Olanda: Verstappen profeta in patria: Max Verstappen vince il gran premio di… - fattoquotidiano : Formula 1, Max Verstappen vince anche il gp d’Olanda: per la Ferrari un’altra giornata no -