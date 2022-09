Fichi secchi fatti in casa al sole, come si fanno? (Di domenica 4 settembre 2022) Se avete degli ottimi Fichi freschi non vi serve altro che un po’ di pazienza per farli essiccare. I Fichi secchi sono una vera golosità uno spuntino dolce e salutare, un modo per portare l’estate a tavola anche in pieno inverno. come si fanno i Fichi secchi in casa? Non è per niente difficile, anche se i Fichi li mettiamo al sole ma in questo caso dobbiamo prestare molta attenzione. Fare i Fichi secchi al sole, lasciarli essiccare all’aria è il metodo più semplice ed economico, basta avere un balcone e conoscere gli step necessari. Settembre è ovviamente il momento migliore per preparare i Fichi secchi, li raccogliamo quando sono al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022) Se avete degli ottimifreschi non vi serve altro che un po’ di pazienza per farli essiccare. Isono una vera golosità uno spuntino dolce e salutare, un modo per portare l’estate a tavola anche in pieno inverno.siin? Non è per niente difficile, anche se ili mettiamo alma in questo caso dobbiamo prestare molta attenzione. Fare ial, lasciarli essiccare all’aria è il metodo più semplice ed economico, basta avere un balcone e conoscere gli step necessari. Settembre è ovviamente il momento migliore per preparare i, li raccogliamo quando sono al ...

