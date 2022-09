Elezioni | Conte | ' in video a Cernobbio perché avevo incontri con famiglie e imprese'

(Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Spiace che Repubblica si sia offesa per il fatto che sono intervenuto asolo incollegamento per ribadire quello che tutti gli italiani sanno: che non esiste una "agenda Draghi" e che il "metodo Draghi" rifiuta il confronto politico e poi conduce allo stallo". Lo scrive Giuseppesu Facebook. "Secondo Repubblica col collegamento da remoto avrei mancato di rispetto all'autorevole parterre di esponenti del mondo dell'alta imprenditoria e finanza. Rassicuro il giornale che ho partecipato dall'inizio alla fine alla sessione del Forum Ambrosetti a cui sono stato invitato, ascoltando - ahimè - anche sterili polemiche di alcuni leader, anziché progetti e idee per l'Italia che vogliamo -prosegue-. Non sono intervenuto in presenza solo...

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - Adnkronos : #Elezioni2022, #Conte: '#Pd farà di Roma la pattumiera d'Italia'. - massimoankor : RT @MisssFreedom: Occorre monitorare quotidianamente i sedicenti “pacifisti” i cui referenti politici sono #Salvini e #Conte che, con strat… - carlosantaroni2 : RT @Sparpagli: Presenza russa in italia!Crisi governo creata da Conte, Salvini, Berlusconi.Crisi energetica,comportamenti dei 3 Appelli X m… -

La leader di Fdi promuove la proposta sul tetto al prezzo del gas. Letta assicura: 'La partita delleè tutta da giocare'.attacca il PD. Fratoianni a Sky TG24: 'Usare extraprofitti per fasce deboli'. Salvini snobba i sondaggi che danno il M5s sopra la Lega e annuncia invece il '...Secondo" il nucleare di quarta generazione secondo gli scienziati arriverà tra 15 - 20 anni . Bene la ricerca, noi non blocchiamo la ricerca, investiamo. Quando sarà, ne parleremo, adesso non ...Dl energia, aiuti a famiglie e imprese: taglio 25 centesimi accise benzina e fondi per sostegno profughi 18 Mar Lega, Salvini: “Imprese italiane in ginocchio, l’UE rifletta” 23 Ago Elezioni ... mentre ...Condividi questo articolo:Roma, 4 set (Adnkronos) – “Spiace che Repubblica si sia offesa per il fatto che sono intervenuto a Cernobbio solo in video collegamento per ribadire quello che tutti gli ital ...