Elezioni: Borghi, 'Pd ha classe dirigente Meloni deve inventarla' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo bisogno di inventare classe dirigente, come deve fare la Meloni che sta rincorrendo varie personalità perché non ha classe dirigente e finge di sposare il software di Draghi per illudere qualcuno. Noi abbiamo donne e uomini che si sono forgiati sul campo, che sui temi del governo e della politica non si inventano e sono in grado di esprimere quel senso di protezione e di sostegno che la politica oggi deve dare a chi vive con timore di perdere diritti e status". Lo ha affermato Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd, intervenendo questa mattina a Cuneo ad un incontro pubblica al Parco Parri con cittadini, amministratori locali e stakeholders delle aree montane del Piemonte. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo bisogno di inventare, comefare lache sta rincorrendo varie personalità perché non hae finge di sposare il software di Draghi per illudere qualcuno. Noi abbiamo donne e uomini che si sono forgiati sul campo, che sui temi del governo e della politica non si inventano e sono in grado di esprimere quel senso di protezione e di sostegno che la politica oggidare a chi vive con timore di perdere diritti e status". Lo ha affermato Enrico, della segreteria nazionale del Pd, intervenendo questa mattina a Cuneo ad un incontro pubblica al Parco Parri con cittadini, amministratori locali e stakeholders delle aree montane del Piemonte.

borghi_claudio : Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole… - borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - borghi_claudio : La presenza del programmino per sapere chi (dei partiti maggiori) è candidato nel vostro collegio ??… - MPellegrini1988 : Il #ministerointerno non ha ancora pubblicato l'elenco dei candidati al Plurinominale. La scadenza era 1 settembre.… - stefaniatalpo : @vitalbaa Secondo me è tutta una finta di Meloni per non spaventare troppo l'Europa e i mercati. Poi, una volta vin… -

Elezioni: Borghi, ‘Pd ha classe dirigente Meloni deve inventarla’ Il Sannio Quotidiano Elezioni: Borghi, ‘Pd ha classe dirigente Meloni deve inventarla’ Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo bisogno di inventare classe dirigente, come deve fare la Meloni che sta rincorrendo varie personalità perché non ha classe dirigente e finge di sposare il s ... Mini elezioni a Latina, nuova sfida tra Coletta e Zaccheo: seggi aperti, scrutinio dalle 23/La diretta Il giorno più lungo, a Latina oggi si vota, anzi si rivota a distanza di quasi un anno per il sindaco, ma alle urne torneranno solo una parte di elettori. Questa mattina alle 7 si sono ... Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo bisogno di inventare classe dirigente, come deve fare la Meloni che sta rincorrendo varie personalità perché non ha classe dirigente e finge di sposare il s ...Il giorno più lungo, a Latina oggi si vota, anzi si rivota a distanza di quasi un anno per il sindaco, ma alle urne torneranno solo una parte di elettori. Questa mattina alle 7 si sono ...