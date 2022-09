Donate 5 opere di Raimondo D’Aronco ai Civici musei di Udine

(Di domenica 4 settembre 2022) A Casa Cavazzini la signora Alessandra Manin ha donato cinquediai. Residente a Lugano assieme al marito, l’ingegner Belvisi, Alessandra, erede della nobile famiglia Manin, è originaria die ha vissuto in Friuli prima di trasferirsi in Svizzera. A lei erano rimasti alcuni lavori che il noto architetto aveva donato all’amico Antonio Cozzi di Piano d’arta. “Sono contenta che vengano messe a disposizione della cittadinanza e degli studiosi, è la soluzione migliore” ha osservato la signora Manin. A riceverla, l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, il direttore deiAntonio Impagnatiello e la conservatrice di Casa Cavazzini Vania Gransinigh. All’incontro è intervenuto anche il professor ...

Udine_news_ : Donate cinque opere di D'Aronco ai Civici musei di Udine - -

Il Giornale di Udine

Non solo la galleria ma anche diverseinedite canoviane riemerse durante la preparazione ... Un corpus di lettere inedite, e il grande libro con 86 incisioni canovianedal fratello ...In mostra anche ledegli artisti contemporanei che hanno esposto presso il Museo negli ultimi anni. Biglietto Unico Museo Ugonia + Rocca: euro 3,00. Venerdì 9 ... Cinque opere di Raimondo D'Aronco donate ai Civici Musei A Casa Cavazzini la signora Alessandra Manin ha donato cinque opere di Raimondo D'Aronco ai Civici musei. Residente a Lugano assieme al marito, l'ingegner Belvisi, Alessandra, erede della nobile famig ...La procura di New York ha sequestrato 21 opere d’arte di età classica rubate in Italia e che la prossima settimana saranno restituite alla patria ...