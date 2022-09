Campionati giovanili di vela, oggi a Salerno i titoli finali (Di domenica 4 settembre 2022) Penultima giornata di regate, quella di ieri, ai Campionati giovanili di vela a Salerno. In acqua Techno 293, Optimist e ILCA. Poco vento per gli iQFOil rimasti a terra. Mario Biondi (Stamura) e Marisa Medea Falcioni (Stamura) al comando dei Techno 293 alla vigilia dell’ultima giornata. Tomaso Maria Picotti (Peschiera) guida gli optimist; Nicolò Cassitta (Yacht club Olbia) e Mattia Cesana (Fraglia) nell’Ilca. Campionati giovanili vela, a Salerno la spinta dei volontari Giornata dedicata ai volontari. Oltre duecento ogni giorno impegnati equamente distribuiti tra i campi di regata ed il servizio a terra delle giovanili di vela a Salerno. Volontari riuniti in una festa al Club Velico salernitano. ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 4 settembre 2022) Penultima giornata di regate, quella di ieri, aidi. In acqua Techno 293, Optimist e ILCA. Poco vento per gli iQFOil rimasti a terra. Mario Biondi (Stamura) e Marisa Medea Falcioni (Stamura) al comando dei Techno 293 alla vigilia dell’ultima giornata. Tomaso Maria Picotti (Peschiera) guida gli optimist; Nicolò Cassitta (Yacht club Olbia) e Mattia Cesana (Fraglia) nell’Ilca., ala spinta dei volontari Giornata dedicata ai volontari. Oltre duecento ogni giorno impegnati equamente distribuiti tra i campi di regata ed il servizio a terra delledi. Volontari riuniti in una festa al Club Velico salernitano. ...

