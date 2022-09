**Calcio: Serie A, Verona-Sampdoria 2-1** (Di domenica 4 settembre 2022) Verona, 4 set. - (Adnkronos) - Il Verona sconfigge 2-1 la Sampdoria in un match del 5° turno di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio blucerchiato con Caputo al 40', replicano un autogol di Audero al 44' e la rete di Doig al terzo minuto di recupero della prima frazione. In classifica i gialloblù agganciano al 12° posto Salernitana e Spezia con 5 punti, mentre i doriani restano fermi a quota 2 insieme al Lecce in 17/a posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022), 4 set. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 2-1 lain un match del 5° turno diA disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio blucerchiato con Caputo al 40', replicano un autogol di Audero al 44' e la rete di Doig al terzo minuto di recupero della prima frazione. In classifica i gialloblù agganciano al 12° posto Salernitana e Spezia con 5 punti, mentre i doriani restano fermi a quota 2 insieme al Lecce in 17/a posizione.

