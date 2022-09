Attraversava il marciapiede | travolto da auto in corsa | nulla da fare per i soccorsi

corriereadriatico.it

...pieno Che Elvira Zriba fosse stata travolta e uccisa da una moto lunedì notte mentre... quando è ormai a pochi passi dal. Senza patente Le foto a corredo di questo resoconto ...... come quelli su(20 decessi in 724 sinistri), mentre camminava regolarmente sul margine ... con 1.704 casi in cui il pedonela strada irregolarmente, in 590 incidenti camminava ... Fuori strada da paura, l'auto finisce sul marciapiede e si ribalta. I residenti tremano: «Qui serve più sicure Elvira Zriba è stata investita lunedì notte mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le immagini choc delle telecamere. Il conducente non controlla più la moto e la trentaquattrenne viene presa in ...SESSA AURUNCA/CELLOLE – Su via dei Pini a Baia Domizia, oggi pomeriggio, venerdì, è avvenuto un incidente che poteva provocare conseguenze terribili. Un auto, una Fiat Panda, è finita contro una siepe ...