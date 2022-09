Artemis I, nuovo lancio flop per la NASA: perché la missione non riesce a decollare? (Di domenica 4 settembre 2022) La missione Artemis I, quella che farà da apripista al ritorno dell’uomo sulla Luna, non s’ha da fare. Dopo il lancio annullato lunedì scorso, nella giornata di ieri, sabato 3 settembre, il mastodontico razzo della NASA sarebbe dovuto decollare dal Kennedy Space Center, ma alla fine, anche il secondo tentativo è andato vano. Alle ore 12:00 italiane era arrivato il via libera definito al caricamento del propellente per il razzo Space Launch System (Sls), ma dopo una serie di ritardi (il volo era stato programmato alle ore 20:37 italiane), alla fine la missione è stata nuovamente annullata. Tutta colpa della perdita di idrogeno liquido che i sensori della rampa continuano a rilevare, così come era appunto già accaduto lo scorso 29 agosto 2022. Il problema è stato localizzato in uno dei ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) LaI, quella che farà da apripista al ritorno dell’uomo sulla Luna, non s’ha da fare. Dopo ilannullato lunedì scorso, nella giornata di ieri, sabato 3 settembre, il mastodontico razzo dellasarebbe dovutodal Kennedy Space Center, ma alla fine, anche il secondo tentativo è andato vano. Alle ore 12:00 italiane era arrivato il via libera definito al caricamento del propellente per il razzo Space Launch System (Sls), ma dopo una serie di ritardi (il volo era stato programmato alle ore 20:37 italiane), alla fine laè stata nuovamente annullata. Tutta colpa della perdita di idrogeno liquido che i sensori della rampa continuano a rilevare, così come era appunto già accaduto lo scorso 29 agosto 2022. Il problema è stato localizzato in uno dei ...

disinformatico : #Artemis1 perché si studiano di nuovo le radiazioni? Non è già stato fatto 50 anni fa? La risposta (anche per i lu… - InnovazioneGov : ??Alle 14.30 parte #Artemis 1, la prima missione del programma spaziale che nei prossimi 10 anni ci porterà di nuov… - TelevideoRai101 : Luna, nuovo rinvio missione Artemis 1 - Roby_Passarelli : NASA, il nuovo lancio di Artemis 1 non avverrà in tempi brevi: data da definire - FranceskoNew : RT @MauroV1968: Artemis, perché si studiano di nuovo le radiazioni? Non è già stato fatto 50 anni fa? -